Firma verkaufen CFO verrät 5 Tipps - Wie ich mein Unternehmen auf einen Exit vorbereite (FOTO)

Hannover (ots) - Besonders vor dem Ruhestand möchten viele Unternehmer ihre

Firma verkaufen. Aber auch für jüngere Gründer ist ein Exit eine interessante

Option, wenn das Unternehmen bereits eine gewisse Größe erreicht hat. Einige

Geschäftsmodelle sind sogar darauf ausgelegt, verkauft zu werden. Dabei passiert

vielen Unternehmern aber ein gravierender Fehler: Sie haben zwar viel Herzblut

in ihre Firma gesteckt, einen Käufer interessieren am Ende aber hauptsächlich

die Zahlen. Der Preis für das Unternehmen fällt dabei oft niedriger aus als es

sich Inhaber erhoffen.



"Wer eine Firma zum ordentlichen Preis verkaufen will, muss schon ein paar Jahre

vorher anfangen, seine Zahlen zu analysieren und optimieren", sagt Robert

Giebenrath, externer CFO für Wachstumsunternehmen. Gerne verrät er in diesem

Gastbeitrag, was Unternehmer heute machen müssen, um ihre Firma dann rentabel zu

verkaufen.