Klaus Dittrich verlässt nach mehr als 20 Jahren die Messe München

München (ots) - Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe

München, scheidet planmäßig zum 30. Juni 2022 aus dem Unternehmen aus. In seinen

zwölf Jahren an der Unternehmensspitze hat er die Messe München unter die

weltweit erfolgreichsten Messeunternehmen geführt und dabei ihre internationale,

digitale und nachhaltige Ausrichtung maßgeblich geprägt. Wie bereits im November

letzten Jahres entschieden, wird das Unternehmen ab 1. Juli 2022 von Dr.

Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel als gleichberechtigte Geschäftsführer in

einer CEO-Doppelspitze geleitet.



