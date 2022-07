"Wir glauben nicht, dass der zyklische Bärenmarkt enden kann, bis die Gewinne nach unten korrigiert werden. Das macht die Gewinnberichte für das zweite und dritte Quartal entscheidend", schrieb Shalett am Dienstag in einer Research Note.

Sie wies zudem darauf hin, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA in den vergangenen Wochen auf über 50 Prozent verdoppelt habe. Für die Anleger bedeutet dies, dass der S&P 500 um weitere zehn Prozent fallen könnte. Ende des Jahres erwartet Morgan Stanley einen Wert von 3.450 Punkten.

Shalett prophezeit jedoch nicht den wirtschaftlichen Untergang. Wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession gerät, wird es sich ihrer Meinung nach wahrscheinlich um eine milde Rezession handeln.

"Basierend auf unserer konstruktiven Einschätzung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten sehen wir eine mögliche Rezession als eine flache Rezession an, ähnlich wie in den Jahren 1990-1991", so Shalett. "Das liegt daran, dass säkulare Kräfte wie starke Bilanzen, robuste Investitionsausgaben, ein robuster Arbeitsmarkt und knappe Lagerbestände in den zyklischsten Teilen der Wirtschaft für Ballast sorgen."

Rein, raus oder Tax-Loss-Harvesting?

Trotz der enttäuschenden Aktienmarktrenditen in diesem Jahr und der anhaltenden Rezessionsprognosen, haben die meisten Vermögensverwaltungsteams ihren Kunden wiederholt empfohlen, in Aktien investiert zu bleiben und den Sturm abzuwarten.

Laut historischer Daten, so die Analysten, führte die Beibehaltung von Investitionen während eines Abschwungs an den Aktienmärkten langfristig zu besseren Renditen, als der Versuch, den Ein- und Ausstieg in den Markt zu timen.

Morgan Stanley schlägt jetzt jedoch einen anderen Ton an. Shalett empfiehlt ihren Kunden Aktienmarktverluste zum Ausgleich der Steuerlast zu nutzen. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der als Tax-Loss-Harvesting bezeichnet wird. Anleger können hier Verlustpositionen verkaufen, um ihre Gesamtsteuerlast aus Investitionstätigkeiten zu senken.

Shalett sagte auch, dass Anleger ihre Portfolios durch eine "maximale Diversifizierung der Anlageklassen" schützen sollten, eine übliche defensive Anlagestrategie.

In einem separaten Schreiben vom 22. Juni empfahl Shalett, auf ausgewählte zyklische Bereiche zu setzen, darunter Small- und Midcap-Aktien in den Bereichen Biotechnologie, Finanzwerte, Energie und Industriewerte, um den S&P 500 bis zum Jahresende zu übertreffen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion