Der Markt schafft das nicht

Bei allem, was in Hinsicht auf Russland und die Ukraine passiert, sind wir immer wieder sind wir aufs Neue empört, und immer wieder beschließen wir neue Sanktionen gegen Russland, doch verändert hat sich dadurch nichts.

Im Gegenteil, letztlich haben wir uns selbst stranguliert, moralische genauso wie finanziell.

Bald werden die unteren Einkommensschichten ihre Strom- und Heizrechnungen nicht mehr bezahlen können, und wenn es ganz schlimm kommt, müssen ganze Industriezweige schließen. Andere hingegen zerstören sich gerade selbst, wie zum Beispiel die Reise- und Verkehrsbranche.

Und jetzt soll es nun die EZB richten, die Europäische Zentralbank soll die Inflation besiegen. Na viel Vergnügen, könnte man sagen, wenn es überhaupt noch etwas zu lachen gäbe, was jedoch leider nicht so ist.

Ich fürchte, dass diejenigen, die jetzt einen harten Kurs der EZB zur Inflationsbekämpfung fordern, in ähnlicher Weise träumen wie sie vorher von einer ewig sprudelnden billigen Energie aus einem friedliebenden Russland geträumt haben.

Denn was kann eine Notenbank tun, um eine Inflation zu bekämpfen? Sie kann nur die Wirtschaft abwürgen, ein weiteres Mittel steht ihr leider nicht zur Verfügung. So etwas ist sinnvoll in einer boomenden Ökonomie, die an ihre Kapazitätsgrenzen stößt und daher der Knappheit mit Preiserhöhungen begegnet.

Doch haben wir in Deutschland und im Euroland eine überschäumende Wirtschaft? Vielleicht eine vor Zorn, aber nicht eine, die vor Arbeit brummt. Ich würde eher sagen, wir sind auf einem absteigenden Ast, und ich bin sicher, dass wir spätestens im Herbst oder Winter in die Rezession schliddern werden.

Ich halte es daher nicht für angebracht, zu versuchen, die Inflation mit der Geldpolitik zu bekämpfen. Auch mit der Fiskalpolitik nicht, wie es Finanzminister Lindner ja täglich proklamiert, dass der Staat jetzt sparen müsse. Nein, gerade das sollte er nicht. Und pleite ist er doch ohnehin schon.

Ja, ich glaube, der Markt wird es nicht richten können, die Inflation einzudämmen. Wir haben es hier nämlich mit einem ähnlichen Fall zu tun wie bei Corona, es sind externe Einflüsse, die da auf uns einwirken. Und die müssen wir schlicht aushalten. Es wird keinen anderen marktwirtschaftlichen Weg geben.

Aushalten und versuchen, durch eigentlich marktwidrige Preisstopps und staatliche Transfers das Schlimmste zu verhindern.

Nun könnte man natürlich einwenden, dass wir doch schon in den 70er Jahren zwei Ölkrisen hatten, in denen wir sehr wohl mit einer harten Zinspolitik die Inflation erfolgreich bekämpft haben. Warum also heute nicht wieder?

Weil es da gravierende Unterschiede. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es nahezu nur aufwärts, die Staatsfinanzen waren solide, da konnte man das Anfang der 70er Jahre tun. Außerdem ging es damals nur um das Öl, heute jedoch um sämtliche Energie und auch fast alle Lebensmittel.

Heute wäre eine Rezession wesentlich schwerer auszustehen und anlässlich des Euros eigentlich überhaupt nicht. Die Bundesrepublik für sich würde das sicherlich packen, einige andere Nordstaaten auch, doch was ist mit den schwachen Schuldnern aus dem Süden?

Wollen wir gleichzeitig die Inflation bekämpfen und den Euro halten? Das wird nicht möglich sein. Denn gleichzeitig weniger und mehr Geld, das geht nicht.

Wenn man den Point of no Return überschritten hat, ist der Weg zurück versperrt. Dumm gelaufen, aber wahr.

Doch ich bin keinesfalls überpessimistisch. Wir werden uns da schon durchwursteln. Wir sind wie ein Boxer, der einen Niederschlag erlitten hat. Doch eine Bodenberührung ist kein k.o..

Aus meiner Sicht dürfen wir jetzt nur nicht versuchen, die Patentrezepte aus der 1. Runde auszupacken, wenn wir in der 9. Runde auf dem Boden liegen. Die ideale Welt war gestern. Auch für Grüne.

Let´s face reality, the dream is over.

Bernd Niquet