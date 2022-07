BERLIN (dpa-AFX) - Das Wirtschaftsministerium arbeitet nach Angaben einer Sprecherin "unter Hochdruck" an Lösungen wegen der angespannten Lage des Energiekonzerns Uniper . Die Bundesregierung sei in Gesprächen mit dem Unternehmen über Stabilisierungsmaßnahmen, sagte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Berlin. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg geht es darin um mögliche Hilfsgelder von bis zu neun Milliarden Euro. Die Agentur beruft sich bei dieser Zahl auf eine mit der Sache vertraute Person.

Für die Uniper-Aktie ging es am Montag erneut steil abwärts. Bis zum Abend büßte sie mehr als 27,5 Prozent ein. Seit einem Monat hat das Papier mehr als die Hälfte an Wert verloren, seit dem Jahreswechsel verläuft sich das Minus auf rund 73 Prozent.