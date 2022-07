Sztybel bezieht sich damit auf die aktuelle Situation in Deutschland. Während die Früchte aufgrund des sonnigen Wetters dieses Jahr besonders süß und zahlreich sind, steht dem reichhaltigen Angebot eine relativ schwache Nachfrage gegenüber. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeer-Anbauer etwa spricht von bis zu 30 Prozent weniger Umsatz.

Auf Konsumentenseite führt die Inflation dazu, dass viele Menschen an Obst und Gemüse sparen. Oder sie greifen im Supermarkt nach importierter Ware, etwa aus Spanien. Da die Erzeugerkosten dort deutlich niedriger liegen, können die deutschen Landwirte preislich nicht mithalten. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer NRW erhält der Bauer momentan für eine 500-Gramm-Schale Erdbeeren knapp einen Euro und einen Cent – und zahlt damit drauf.

Da die Ernte unrentabel ist, haben Bauern aus dem Münsterland die Früchte gar nicht erst abgeerntet oder direkt gehäckselt. Auch die Spende der Erdbeeren an gemeinnützige Einrichtungen wie die Tafel scheitert schlicht an den zu hohen Arbeits- und Transportkosten. Schließlich sind seitdem Ukraine-Krieg auch die Spritkosten erheblich gestiegen.

„Fünfmal mehr Erdbeeren bleiben frisch als konventionell produzierte“

Hinzu kommt, dass Erdbeeren besonders leicht verderblich sind. Mehr als 60 Prozent gehen alleine in den USA im Durchschnitt in der Regel nach der Ernte verloren, klärt Dan Sztybel auf. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet das einen Ausfall im Volumen von 1,2 bis von 1,2 bis 1,4 Milliarden Dollar. Hier setzt Save Foods an.

Um die Haltbarkeit von Obst und Gemüse zu verlängern und gleichzeitig die Kontamination mit Krankheitserregern zu verhindern, hat das Unternehmen, das seit Mai 2021 an der an der US-Hightech-Börse Nasdaq gelistet ist (ISIN: US80512Q3039), ein umweltfreundliches und kostengünstiges Verfahren entwickelt. Die Früchte werden mit einer einzigartigen Mischung aus Speisesäuren und Oxidationsmitteln behandelt und halten sich im Kühlregal dreizehn Tage lang bei vier Grad und dann zwei Tage im Supermarkregal. „Damit bleiben fünfmal mehr Erdbeeren frisch als unbehandelte“, erläutert Sztybel. Ebenso behalten mit den biologisch nachhaltigen Frischhalteverfahren von Save Foods Zitrusfrüchte, Mangos, Avocados, Bananen oder Spargel sowie andere empfindliche Obst- und Gemüsesorten ihre Qualität.