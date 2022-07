Studie Große Sorge vor Inflation und Armut

Hamburg (ots) - Inflationsgetriebene Preissteigerungen lösen hierzulande die

größte Besorgnis aus. Mehr als vier von zehn (42%) Deutschen geben Inflation als

eine ihrer derzeit größten Sorgen an - ganze 6 Prozentpunkte mehr als im

Vormonat. Das zeigt die aktuelle "What Worries The World" Umfrage des Markt- und

Meinungsforschungsinstituts Ipsos, die jeden Monat in 27 Ländern durchgeführt

wird. Dicht hinter Inflation folgt mit 38 Prozent Besorgten (+2 gegenüber

Vormonat) eine ebenfalls von Geldnot geprägte Sorge, nämlich die vor Armut und

sozialer Ungleichheit. Auch global ist Inflation bereits seit drei Monaten das

Sorgenthema Nummer eins. Besonders groß ist die durch Inflation ausgelöste

Besorgnis in Polen (64%) und Argentinien (62%).



Angst vor militärischem Konflikt nimmt ab