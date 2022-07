adidas - Unterstützung bei 162 EUR aufgegeben

Die Aktien von adidas könnten nun zunächst weiter fallen und in der Folge einen Pullback zur ehemaligen Unterstützungszone um 162,00 Euro durchführen. Oft wird ein Durchbruch unter eine Unterstützung in der Folge erneut getestet, bevor es dann weiter abwärts geht. Eine mögliche Erholung der adidas-Papiere könnte also zum Short-Einstieg genutzt werden.

Trading-Strategie: