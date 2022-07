WARBURG RESEARCH stuft ADVA auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Adva von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 16,50 Euro gesenkt. Die Abstufung sei eine Reaktion auf die aktuellen Leitzinsentwicklungen und die Genehmigung der Fusion mit Adtran, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Abstand zum Kursziel rechtfertige derzeit keine Kaufempfehlung mehr./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ