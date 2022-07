PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Europa haben am Donnerstag weiter nachgegeben und damit an die Schwäche des Vortages angeknüpft. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,85 Prozent auf 3424,76 Zähler. Der französische Cac 40 fiel mit 0,77 Prozent auf 5954,33 Punkte ähnlich stark, während der britische FTSE 100 um 0,74 Prozent auf 7103,57 Punkte nachgab.

Angesichts der anhaltenden Risiken herrschte an den Märkten erneut Zurückhaltung. "Der Inflationsdruck lässt nicht nach", betonte Lutz Wockel, Leiter des Aktienfondsmanagements bei Warburg Invest, nach den jüngsten Nachrichten zur Teuerung in Europa und den USA. "Die beginnende Berichtssaison bringt zusätzliche Risiken. Eine Sommerrallye am Aktienmarkt ist so noch nicht in Sicht." Die US-Berichtssaison beginnt am Nachmittag mit Quartalszahlen der großen US-Banken.