DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft New Work auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für New Work auf "Hold" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Analystin Nizla Naizer in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 11. August. Makrorisiken hielten sie jedoch an der Seitenlinie, so die Expertin./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 06:39 / CET