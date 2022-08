In Budapest stieg der Bux um 0,94 Prozent auf 43 332,83 Punkte. Starke Zuwächse verbuchte die Ölaktie Mol mit plus 2,2 Prozent. Die Aktie der Bank OTP stieg um 1,5 Prozent. MTelekom verloren dagegen 1,3 Prozent und die Pharmapapiere Richter Gedeon gaben 0,6 Prozent ab.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Donnerstag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. In Prag und Budapest wurden Gewinne verbucht, während es in Warschau nach unten ging. Die Börse in Moskau schloss nur geringfügig verändert.

