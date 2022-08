TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben Freitag erneut zugelegt. Steigende US-Futures überlagerten dabei die durchwachsenen Vorgaben der Wall Street. Auf Wochensicht ergibt sich unterdessen kein einheitliches Bild. Während die Börsen in Australien und Japan anzogen, ging es an den chinesischen Märkten etwas nach unten.

Die Märkte schienen die Spannungen um Taiwan zunächst gut weggesteckt zu haben, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Auffallend stark ging es dabei an der taiwanesischen Börse nach oben. Aber auch die chinesischen Märkte zogen an. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone gewann zuletzt 0,27 Prozent auf 20 227,62 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands kletterte sogar um 1,17 Prozent auf 4149,56 Punkte.