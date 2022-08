Aurania informiert über den aktuellen Stand des geologischen Kartierungsprogramms

Toronto, Ontario, 8. August 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) freut sich, mitteilen zu können, dass unter der Leitung des leitenden technischen Beraters Dr. Steve Garwin die detaillierte geologische Kartierung auf dem Ziel Tatasham voranschreitet und voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen werden kann. Die zweite Phase der Kartierung auf dem unternehmenseigenen Ziel Awacha soll bis Ende August beginnen.

Der Zweck dieser Feldarbeiten ist die Anwendung der Anaconda-Kartierungsmethode, um die Bohrziele bei Tatasham und Awacha zu definieren. Die Anaconda-Methode wurde in den 60er und 70er Jahren von Anaconda Copper entwickelt und hat zur Entdeckung und Ressourcenerweiterung mehrerer Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten geführt, darunter die Lagerstätte Apala in Ecuador und Cortadera in Chile. Wenn Sie mehr über die Bedeutung der geologischen Kartierung und die Anaconda-Technik erfahren möchten, klicken Sie hier, um ein Video mit Steve Garwin anzusehen, das während der GeoHug-Webinarreihe im Juli 2021 aufgezeichnet wurde.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Chairman, President und Chief Executive Officer, Dr. Keith Barron (der "Darlehensgeber") dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 C$ gewährt hat. Das Darlehen ist ungesichert, wird mit 2 % pro Jahr verzinst und ist mit einer Frist von zwölf Monaten und einem Tag seitens des Darlehensgebers fällig. Das Darlehen wird zur Finanzierung des Betriebskapitals des Unternehmens und der laufenden Explorationsaktivitäten beitragen.

Dr. Keith Barron ist eine dem Unternehmen nahestehende Person, da er der Chairman, der President und Chief Executive Officer, ein Promoter und ein Hauptaktionär des Unternehmens ist. Infolgedessen stellt jedes der Darlehen eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen beruft sich auf eine Befreiung von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 in Bezug auf die Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen unter Berufung auf Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1) von MI 61-101, da der Marktwert der Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen insgesamt nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 beträgt. Das Unternehmen hat nicht mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des Darlehens einen Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Darlehen eingereicht, wie dies gemäß MI 61-101 vorgeschrieben ist, da das Unternehmen die Mittel aus vernünftigen geschäftlichen Gründen für den Abschluss auf einer beschleunigten Basis benötigte.