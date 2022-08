HAMBURG (dpa-AFX) - Steigende Verkaufspreise auf der einen Seite und sinkende Stahlpreise auf der anderen dürften Jungheinrich im restlichen Jahresverlauf ein Stück weit in die Karten spielen. Das zumindest erwartet Analyst Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck Aufhäuser Investment Banking laut einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher sowie wegen des Kursverfalls hat er die Aktie des Flurförderzeug-Herstellers vor den am Freitag erwarteten Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 29 auf 37 Euro angehoben.

Die Lage dürfte sich mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal wegen der Folgen der Russland-Sanktionen und Schwierigkeiten beim Weiterreichen hoher Kosten an die Kunden zwar noch verschlimmert haben. Nun sorge der Stahlpreisrückgang aber für Entspannung.