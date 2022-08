Nexus Gold erhält Zustimmung der Aktionäre zum Spin-Out seiner kanadischen Projekte

Vancouver, Kanada – 10. August 2022 – Nexus Gold Corp. („Nexus Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) freut sich mitteilen zu können, dass sein vorgeschlagener Arrangement-Plan („Arrangement“), wie am 28. Juni 2022 angekündigt, von den Aktionären des Unternehmens genehmigt wurde. Das Arrangement, das die Ausgliederung („Spin-Out“) der kanadischen Projekte des Unternehmens (und zwar das Goldprojekt McKenzie in Red Lake, Ontario sowie das 13.000 Hektar große Gold-Nickel-Kupfer-Projekt Cyclone in der Region James Bay, Quebec) vorsieht, wurde im Rahmen einer außerordentlichen Aktionärsversammlung am 4. August 2022 mit 99 % der abgegebenen Stimmen genehmigt.

Das Arrangement muss noch vom Obersten Gerichtshof der Provinz British Columbia genehmigt werden. Die Anhörung bei Gericht in Bezug auf die endgültige Genehmigung des Arrangements ist für den 10. August 2022 anberaumt. Der Abschluss des Arrangements bedarf außerdem der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange.

In Vorbereitung auf das Spin-Out hat das Unternehmen sämtliche Rechte an den kanadischen Projekten auf Nexus Metals Corp. („Nexus Metals“), eine neu gegründete Tochtergesellschaft des Unternehmens, übertragen. Gemäß dem Arrangement werden insgesamt 45.390.465 Aktien von Nexus Metals („Nexus Metals-Aktien“) den Aktionären des Unternehmens („Nexus Gold-Aktionäre“) anteilsmäßig zugeteilt. Auf Grundlage des aktuell in Umlauf befindlichen Aktienkapitals des Unternehmens ist davon auszugehen, dass die Nexus Gold-Aktionäre in etwa 1 Nexus Metals-Aktie für je 7 von ihnen gehaltene Unternehmensaktien erhalten werden.

Der Abschluss des Arrangements erfolgt voraussichtlich am bzw. um den 31. August 2022.

„Nachdem wir nun die Zustimmung der Aktionäre erhalten haben, freuen wir uns schon darauf, weitere Schritte in Richtung Spin-Out zu setzen“, sagt CEO Alex Klenman. „Wir wollen Nexus Metals an die Börse bringen und Nexus Gold in der Form umgestalten, dass zwei eigenständige und geschäftsfähige Explorationsunternehmen mit sehr spezifischen Aufgabenbereichen entstehen. Aus Sicht des Boards ist dies der effektivste Weg, den in unseren Projektportfolios enthaltenen Wert zu realisieren, und wir sehen den nächsten Schritten in diesem Prozess mit großer Spannung entgegen“, so Herr Klenman weiter.