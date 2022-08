Mehr als 550.000 Menschen werden die Internationale Falken- und Jagdausstellung in Saudi-Arabien in Malham, Riad, besuchen

Das 10-tägige Spektakel bringt Enthusiasten aus der ganzen Welt zusammen und feiert die Kunst der Falknerei und ihr reiches Erbe, das sich über Generationen im Königreich Saudi-Arabien erstreckt. Besucher können aus erster Hand die weltbeste Sammlung von Falknerei und Jagdausrüstung sehen und haben die Möglichkeit, unvergessliche Wüstensafaris zu erleben. Die Veranstaltung zielt darauf ab, künftige Generationen über die Bedeutung der Falknerei für das Königreich aufzuklären, das Erbe der Falknerei und der Jagd zu bewahren und gleichzeitig Menschen aus der ganzen Welt zusammenzubringen, um ihre Geschichte und Traditionen zu feiern.

Im vierten Jahr ihres Bestehens werden mehr als 550.000 Besucher aus über 30 teilnehmenden Ländern erwartet, was sie zur bisher größten Publikumsveranstaltung dieser Art macht. Die Besucher haben die Möglichkeit, in mehreren Pavillons in den 15 Ausstellungsbereichen die weltweit führenden Ausrüstungen zu erwerben. Über 350 Aussteller werden den Besuchern eine Fülle von einzigartigen und aufregenden Unterhaltungsmöglichkeiten bieten. Außerdem bietet die Ausstellung eine internationale und lokale Kunstgalerie, einen Fotowettbewerb, ein Museum und eine Auktion.

Der Sprecher der Ausstellung, Waleed Al-Taweel, sagte: „Es ist eine große Ehre, die Internationale Falken- und Jagdausstellung in Saudi-Arabien 2022 auszurichten, und wir freuen uns, so viele Menschen zu der Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Die Falknerei ist tief in der Geschichte Saudischen Königreichs verwurzelt und wir sind sehr stolz darauf, unsere Traditionen am Leben zu erhalten. Diese Veranstaltung ermöglicht es Enthusiasten und Amateuren, zusammenzukommen und etwas zu feiern, das tief in unserer Kultur verwurzelt ist und die Falknerei einem breiteren, internationalen Publikum zugänglich macht."

Er fuhr fort: „Im Laufe der Jahre haben wir die Veranstaltung entwickelt und erweitert und sind sehr stolz darauf, die besten Falken der Welt zusammen mit Ausrüstung, Produkten, Kunst und Unterhaltung zu präsentieren. Es ist wichtig, dass diese Veranstaltung den Menschen einen Ort bietet, an dem sie die wachsende Falknereibewegung auf der ganzen Welt erleben und daran teilhaben können."

Die Internationale Falken- und Jagdausstellung in Saudi-Arabien steht im Einklang mit der ehrgeizigen Vision 2030 des Königreichs, die darauf abzielt, das Land durch die Entwicklung größerer Möglichkeiten für soziale und wirtschaftliche Mobilität und Wohlstand in einer gesünderen, natürlichen Umgebung zu verändern.

