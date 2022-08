Wer lügt: der S&P 500, der davon ausgeht, dass die Inflation ihren peak erreicht hat und die US-Notenbank Fed bald umsteuern wird in ihrer Zinspolitik - oder lügt die Fed, weil Mitglieder der Notenbank nach den Inflations-Daten weiter klar machen, dass die gestrige niedrigere Zahl erst einmal nichts an ihrer Zins-Politik ändern wird? Für die Fed sind die Anstiege der Märkte unwillkommen, weil sie perspektivisch das Inflations-Problem verstetigen. So oder so: Märkte wie der S&P 500 sind inwzischen auf Basis vieler Indikatoren auf extremen Levels, daher sollte man nun nicht in "FOMO" (Angst, die Rally zu verpassen) verfallen. Heute interessant die US-Erzeugerpreise (14.30Uhr), bei denen ebenfalls ein Rückgang erwartet wird..

1. Gasspeicher-Detailanalyse: Große Speicher sind kurz vor großem Ziel

2. Experten: Arbeitskräftemangel ist inzwischen ein Grund für Insolvenzen

