Gewinne gab es zum Wochenschluss in Moskau. Der RTS-Index beendete den Tag mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 1116,32 Punkten./mik/ger/APA/ajx/he

An der Prager Börse legte der tschechische Leitindex PX um 0,72 Prozent auf 1261,73 Punkte zu. Tagesgewinner waren Komercni Banka mit plus 2,2 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag überwiegend höher geschlossen. Lediglich in Budapest ging es etwas nach unten.

