Bäcker fordern Unterstützung der Politik

Osnabrück (ots) -



Verbandschef Schneider: "Massive Kostensteigerungen" im nächsten Jahr -

Kostenweitergabe an Kunden begrenzt



Osnabrück. Die rund 10.000 Handwerksbäcker in Deutschland fühlen sich mit den

enormen Steigerungen der Energiekosten im Stich gelassen. "Das Versprechen der

Bundesregierung, niemanden in der Krise alleinzulassen, ist bis jetzt nicht

eingehalten worden. Wir fordern, dass die Politik jetzt handelt und unsere

systemrelevante Branche unterstützt", sagte Daniel Schneider,

Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, im

Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).