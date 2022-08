Wie die Gesellschaft mitteilte, generierte man in den drei Monaten bis Ende Juni einen Umsatz von 69,4 Mio. Dollar nach 63,5 Mio. Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Den Anstieg führt Victoria auf den höheren Goldabsatz zurück, was zum Teil durch den etwas niedrigeren Ausstoß ausgeglichen wurde.

Die kanadische Victoria Gold (TSX VGCX / WKN A2PVRH) förderte auf ihrer Dublin Gulch-Liegenschaft im Yukon aus der Eagle-Goldmine im zweiten Quartal 32.055 Unzen Gold. Damit lag man in etwa auf Niveau des Vorjahreszeitraums, in dem 32.140 Unzen des gelben Metalls produziert wurden.

Der Nettogewinn des Quartals lag dem Unternehmen zufolge bei 17,1 Mio. Dollar oder 27 Cents pro Aktie nach 1,3 Mio. Dollar im Juniquartal 2021.

Allerdings geht Victoria nun davon aus, dass die Produktion für das Gesamtjahr 2022 eher am unteren Ende der Prognosespanne von 165.000 bis 190.000 Unzen Gold liegen wird. Das liege an höher als erwarteten, ungeplanten Ausfallzeiten des Brech- und Förderkreislaufes. Wie das Unternehmen weiter ausführte, sei es derzeit schwierig in Kanada – und insbesondere im pazifischen Nordwesten – das für die Wartung benötigte Fachpersonal zu finden und zu halten.

Die so genannten „all-in sustaining costs“ für das Gesamtjahr dürften laut Victoria Gold im Gegensatz zur Produktion am oberen Ende der Prognosespanne von 1.225 bis 1.425 USD pro Unze Gold liegen. Das liege zum einen an der niedrigeren Produktion, so das Unternehmen, und zum anderen an der hohen Inflation – insbesondere am Anstieg der Treibstoffpreise.

Ganz in der Nähe von Victoria Golds Eagle-Mine lieg übrigens auch das RC Gold-Projekt des Explorers Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG). Sitka hat dort in diesem Winter eine spektakuläre Entdeckung namens Blackjack gemacht und zuletzt immer wieder hervorragende Ergebnisse erzielt. Zwar wartet man noch auf die Ergebnisse der Laboranalyse, doch trafen bislang 100% der Bohrungen des Sommerprogramms auf Mineralisierung – und enthielten sechs von 16 Bohrlöcher sichtbares Gold!

Die Sitka-Aktie hat angesichts dessen zuletzt zu einem kleinen Höhenflug angesetzt und notiert derzeit bei 0,22 CAD. Damit liegt die Marktkapitalisierung immer noch erst bei rund 34,6 Mio. CAD, was uns angesichts der Chancen im Yukon und der anderen Projekte des Unternehmens als weiterhin günstig erscheint. Natürlich ist Sitka Gold als kleiner Explorer weiterhin eine hoch riskante Spekulation, doch arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck daran, die Risiken zu senken. Wir sind, wie das Management vermutlich auch, schon sehr gespannt auf die Ergebnisse aus der Untersuchung der Bohrproben!

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.