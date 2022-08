WARBURG RESEARCH stuft Evonik auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen für das zweite Quartal von 35,50 auf 27,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es Anzeichen einer Nachfrageschwäche./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,09 % auf 21,06EUR erreicht.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27,40

Kursziel alt: 35,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m