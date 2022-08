Kings Entertainment berichtet über wichtigste Ergebnisse des Unternehmens für Juli

Vancouver, 15. August 2022. Kings Entertainment Group Inc. („Kings Entertainment“ oder das „Unternehmen“), ein internationaler Online-Dienstleister für Lotterie, Casino und Sportwetten sowie Muttergesellschaft der globalen Online-Glücksspielinnovatoren LottoKings und WinTrillions, hat heute seine Unternehmensergebnisse für Juli bekannt gegeben.

Nachdem die USA im Juli den ersten Anstieg der Jackpots in diesem Jahr erlebten, verzeichnete das Unternehmen in diesem Monat einen deutlichen Anstieg der aktiven Kunden und der Lotterieeinnahmen. Die Lotterieverkäufe nahmen im Vergleich zum Vormonat um 18 % zu, wobei WinTrillions und Lotto Kings im Juli zusammen Einnahmen in Höhe von 446.126 Dollar verbuchen konnten – verglichen mit 378.329 Dollar im Juni. Die Gesamteinnahmen stiegen im Juli um 9 % auf 555.349 Dollar gegenüber 510.440 Dollar im Juni. Die Zahl der aktiven Kunden stieg ebenfalls um 9 %.

„Wir freuen uns sehr, dass der Juli eine so starke Rückkehr der Lotterie-Jackpots mit sich brachte“, sagt Steve Budin, CEO von Kings Entertainment. „Ohne einen bedeutenden Lotterie-Jackpot, den wir bewerben konnten, war das Jahr bis dato von Herausforderungen geprägt. Dennoch haben wir uns darauf konzentriert, die Spieler während der ‚Durststrecke‘ aktiv zu halten und sehen jetzt, dass sich diese Bemühungen auszahlen.“

Im Mai 2022 kündigte Kings Entertainment einen Geschäftszusammenschluss mit Sports Venture Holdings an, der Muttergesellschaft der Marke Bet99, einer der größten kanadischen Online-Sport- und Casino-Wett-Websites. Dieser Zusammenschluss fördert die Vision von Kings, eine führende Position in jeder der Regulierungszuständigkeiten aufzubauen, in denen das Unternehmen tätig wird.

Über Kings Entertainment

Kings Entertainment (CSE: JKPT) wurde 2005 gegründet und ist ein internationaler Online-Dienstleister für Lotterien, Casino und Sportwetten sowie Muttergesellschaft der globalen Online-Glücksspiel-Innovatoren LottoKings und WinTrillions. Diese Marken nutzen ihre Fähigkeit, durch renommierte Lotterieangebote Spieler mit beträchtlichem Potenzial zu gewinnen und diese anschließend durch eine Reihe von Casino- und Sportwettenangeboten zu binden. LottoKings und WinTrillions haben seit ihren Anfängen Millionen von Spielern angezogen und an sich gebunden.