Erfolgreiche, erste Finanzierungsrunde: Das Start-Up MissPompadour erhält siebenstelliges Investment von FURE Capital (FOTO) München/ Sinzing (ots) - Das junge Start-Up-Unternehmen MissPompadour hat es nicht nur geschafft, als eine der Ersten Wandfarben und Lacke erfolgreich online zu verkaufen, sondern überzeugte auch erstmalig das Team von FURE Capital in den DIY & Home Decor E-Commerce Markt zu investieren.



MissPompadour, das junge E-Commerce Unternehmen im Farb- und Lackbereich, hat bereits seit 2019 erfolgreich bewiesen, dass der DIY & Home Decor Markt online funktioniert. Davon hat sich auch das Investorenteam der FURE Capital überzeugt und investiert einen siebenstelligen Betrag in das Unternehmen. Vor allem das Business Modell von MissPompadour sowie das Team als auch das Potential des Marktes haben die Investoren überzeugt. FURE Capital rund um Sven Rittau investiert grundsätzlich in rentable E-Commerce Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial - so wie MissPompadour.