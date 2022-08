Die Strategen von JPMorgan – die zu den prominentesten Top-Bullen an der Wall Street gehören – sind der Meinung, dass Growth-Aktien die Hausse fortsetzen können. Die eher pessimistischen Stimmen, darunter Michael Wilson von Morgan Stanley, vertreten den Standpunkt, dass die Kursgewinne der vergangenen Wochen nur eine vorübergehende Pause im Bärenmarkt sind.

Laut Morgan Stanley könnten die Aktienkurse demnach in der zweiten Jahreshälfte weiter sinken. Die aktuelle Rallye sei übertrieben: "Die makroökonomischen, geldpolitischen und ertragsbezogenen Rahmenbedingungen sind heute weit weniger günstig für Aktien", so Morgan Stanley-Analyst Michael J. Wilson in einer Notiz.