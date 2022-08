Der Leitindex S&P 500 hat gestern exakt seine 200-Tage-Linie erreicht - heute folgt nun die angesichts der heftigen Überkauftheit die überfällige Korrektur (Dax verliert -2%): Einer der Auslöser dieser Korrektur bei S&P 500 und Co sind die heute veröffentlichten Daten zur Inflation in UK mit einem Anstieg von 10,1% (!) - das hat das "Peak Inflation-Narrativ" empfindlich in Frage gestellt. Wir sehen daher heute stark steigende Renditen - die Anleihemärkte sehen die Sache mit der Inflation also offenkundig anders als die Aktienmärkte. Ist das nur eine Korrektur - oder doch das Ende einer Bärenmarktrally? Die Zeit und die reaktion des S&P 500 wird es zeigen. Heute wichtig das Protokoll der letzten Fed-Sitzung (wie berichten bei finanzmarktwelt.de um 20Uhr)..

Hinweise aus Video:

1. Inflation in USA fällt nicht unter 8% bis Oktober – Aktienmärkte zu optimistisch

2. Bed Bath & Beyond – die „Armee“ der Privatanleger ist im Rausch

