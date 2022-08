UBM entwickelt mit dem "Timber Peak" das erste Holz-Hybrid-Hochhaus in Mainz

Wien/Mainz, 18. August (ots) -



- 12 Stockwerke mit rund 9.500 Quadratmeter BGF für das neue Arbeiten

- Grüne und intelligente Leuchtturm-Architektur in bester Wasserlage

- Sacker Architekten gewinnt Architekturwettbewerb



Der von UBM Development im Zollhafen Mainz entwickelte "Timber Peak" nimmt

Gestalt an. Bei dem vom Zollhafen Mainz und UBM durchgeführten

Architekturwettbewerb kürte das Preisgericht unter den Entwürfen von sechs

renommierten Architekturbüros jenen von Sacker Architekten. Thomas G. Winkler,

CEO der UBM Development AG: "Ein Leuchtturm-Projekt in bestem Wortsinn - für

Mainz, den Zollhafen und die UBM."





Der 40 Meter hohe Timber Peak ist das erste Holz-Hybrid-Hochhaus in Mainz. Aufzwölf Stockwerken bietet das Gebäude rund 9.500 QuadratmeterBruttogeschossfläche mit flexiblen Grundrissen für die neue Art der Büronutzung- und spektakuläre Ausblicke auf den Hafen. Dazu kommt ein Untergeschoss mitvorbereiteter E-Ladeinfrastruktur für bis zu 41 Kfz-Stellplätze, eine Terrasseim 5. Obergeschoss sowie eine Dachterrasse mit Panoramablick über den gesamtenZollhafen.UBM entwickelt im Zollhafen green. smart. and more."Die Idee, ein 40 Meter hohes Bürohochhaus in nachhaltiger Holz-Hybrid-Bauweisezu errichten, ist Teil unserer Strategie green. smart. and more. ", erklärtWerner Huber, Geschäftsführer von UBM Development Deutschland, "dieser Ansatzumfasst darüber hinaus auch höchste Gebäudeintelligenz und architektonischeAlleinstellungsmerkmale sowohl im ästhetischen Bereich als auch was flexibleFlächennutzung betrifft. Der Siegerentwurf erfüllt diese Kernansprüche von UBMoptimal."Mit dem Timber Peak geht das erste von vier Baufeldern, die im März von UBM imZollhafen Mainz erworben worden sind, in die Umsetzung. Insgesamt werden aufdiesen vier Baufeldern mehr als 42.000 m2 Geschossfläche entwickelt, davon rund75 Prozent für Wohnen und 25 Prozent für Gewerbe/Büro. Nach der schrittweisenUmsetzung dieser Developments rechnet UBM mit Verkaufserlösen von mehr als EUR300 Mio.Der Timber Peak ist nicht das erste UBM-Projekt im Zollhafen Mainz. Bereitsrealisiert und verkauft sind die Wohnprojekte "Waterkant" und "Kaufmannshof"sowie das Super 8 Hotel. Aktuell im Bau befindet sich das Projekt "Flößerhof" inPartnerschaft mit CA Immo.Holz-Hybrid-Bauweise hilft bei EU-TaxonomieDer Timber Peak ebnet durch die Ressourcen schonende Holz-Hybrid-Bauweise denWeg in die CO2-optimierte Gebäudeerrichtung und -bewirtschaftung. Dieintelligente Gebäudeautomation ermöglicht den Nutzern eine nahezu automatisierteErfüllung der künftigen Berichtspflichten zur EU-Taxonomie und sonstigen aufNachhaltigkeit und Energieoptimierung ausgerichteten Berichtspflichten. Die