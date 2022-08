Die Anteile von Renault zogen derweil an der Spitze im Cac 40 um 1,6 Prozent an. Hier gab es Spekulationen über Gespräche mit Geely Automobile Holdings sowie einem nicht namentlich genannten Ölkonzern über die Übernahme von Anteilen an der Verbrennungsmotorensparte der Franzosen. Laut der Investmentbank Stifel wäre ein solcher Schritt positiv. Dabei zieht der Analyst einen Vergleich zur Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Aurobay, wodurch es Geely und Volvo Cars möglich wurde, ihre Antriebsaktivitäten zu bündeln, um Kosten zu optimieren.

Am Freitag hatte bereits US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte auf eine weiterhin straffe Geldpolitik der Fed im Kampf gegen die Inflation eingestimmt und damit für Druck an den Börsen gesorgt.

Laut Gitzel muss die Europäische Zentralbank (EZB) jetzt dringend handeln und ein Gegensteuern klar signalisieren, indem sie im September den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Das jedoch fürchten zugleich die Anleger an den Börsen, denn alternative Anlageprodukte wie Anleihen können damit attraktiver werden als Aktien. Zudem können höhere Zinsen die Wirtschaft bremsen, was ebenfalls negativ für Aktienkurse ist. Eine dauerhaft hohe Inflation wäre aber noch schädlicher für die Wirtschaft.

Der französische Cac 40 fiel am Mittwoch um 1,37 Prozent auf 6125,10 Punkte. In London sank der FTSE 100 um 1,05 Prozent auf 7284,15 Zähler.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die rekordhohe Inflation in der Eurozone hat am Mittwoch die Anleger an Europas Börsen verschreckt. Als Belastung hinzu kamen der verhaltene Handelsstart an der tonangebenden Wall Street und die anhaltenden Konjunktursorgen, die sich in den weiter nachgebenden Rohstoffpreisen widerspiegelten. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen jeweils rund ein Prozent tiefer.

