Der tschechische PX-Index fiel um 0,77 Prozent auf 1173,82 Punkte. Größere Kursbewegungen in beide Richtungen gab es vor allem bei den Bankwerten. Während Erste Group um 1,1 Prozent stiegen, fielen Komercni Banka um 1,1 Prozent und Moneta Money Bank um 2,2 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Im Einklang mit dem europäischen Umfeld haben die Börsen in Osteuropa am Mittwoch überwiegend schwach geschlossen. Lediglich in Moskau wurden Gewinne verzeichnet.

