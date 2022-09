Sernova erhält zweite Tranche der Eigenkapitalbeteiligung von Evotec in Höhe von 6,8 Millionen CAD zu einem Preis von 2,50 CAD pro Aktie

Nach dem Abschluss der zweiten Tranche beläuft sich die strategische Gesamtinvestition von Evotec in Sernova auf 27.098.000 CAD.

„Die Investition von Evotec in Höhe von 2,50 CAD pro Aktie, die den gestrigen Schlusskurs um mehr als das Doppelte übersteigt, spiegelt den Wert wider, den unser strategischer Partner für Sernova im Vergleich zum aktuellen Handelskurs an der TSX ansetzt“, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova. „Die Leidenschaft und die Synergie unserer gemeinsamen Teams hinsichtlich der raschen Weiterentwicklung des iPSC-Diabetes-Programms waren beeindruckend. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass unsere gemeinsame Produktstrategie das tägliche Leben von Millionen von Diabetikern und ihren Familien in allen Teilen der Welt entscheidend beeinflussen kann. Mit einem Kassenbestand in Höhe von 50 Millionen CAD in unserer Bilanz, einschließlich der zusätzlichen Investition von Evotec und der kürzlich erfolgten bedeutsamen Ausübung ausstehender Optionsscheine, befindet sich Sernova in einer günstigen Position, um die Entwicklung seiner iPSC-Diabetes-Stammzellinitiative mit Evotec und anderer regenerativer Zelltherapieprogramme voranzutreiben, die unserer Meinung nach einen erheblichen Einfluss auf unsere Unternehmensbewertung haben werden.“

Sernova wird die Nettoeinnahmen aus den Stammaktien zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken sowie zur weiteren Verfolgung von „funktionellen Heilmethoden“ für Diabetes, Hypothyreose und Hämophilie A verwenden. Die Stammaktien unterliegen einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten.

Update hinsichtlich der Optionsscheine

Abgesehen von den Aktienausgaben im Rahmen der Privatplatzierung mit Evotec wurden seit dem Ende des letzten eingereichten Geschäftsquartals des Unternehmens (30. April 2022) auch 14.814.535 Stammaktien für die Ausübung von Optionsscheinen ausgegeben. Sernova hat dadurch Einnahmen von insgesamt 4.493.587 CAD realisiert. Alle Optionsscheine mit Verfallsdatum 16. August, 30. August und 9. September 2022 wurden von ihren jeweiligen Inhabern vollständig ausgeübt. Von den zuvor ausgegebenen Optionsscheinen, die am 22. September 2022 verfallen, wurden bis dato insgesamt 2.382.954 von ihren jeweiligen Inhabern ausgeübt. Wenn die verbleibenden ausstehenden Optionsscheine bis 22. September 2022 vollständig ausgeübt werden, werden zusätzliche Einnahmen in Höhe von rund 3,5 Millionen CAD erzielt und der Barbestand des Unternehmens weiter gestärkt.