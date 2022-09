Der Countdown läuft: am morgigen Donnerstag will die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Ratssitzung den Leitzins weiter anheben, um die anziehende Inflation zu bekämpfen, die vor allem von den steigenden Energiepreisen befeuert wird. In Deutschland liegt diese mittlerweile bei 7,9 Prozent. In fast der Hälfte der Eurozone-Länder sogar bei über zehn Prozent. Und auch die Erzeugerpreise in der Eurozone waren zuletzt auf ein Rekordhoch gestiegen, was den Druck auf die EZB ebenfalls erhöht, hier gegenzusteuern, statt der Teuerungsentwicklung weiter hinterherzuhinken.

Wie groß die Anhebung des Leitzinses ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Marktexperten rechnen aber mit einem deutlichen Anstieg von 0,75 Basispunkten, bis hin zu 1,25 Prozent. Mit Blick auf den Zins, den Banken für ihre Einlagen bei der EZB bekommen, gehen die Experten von 0,75 Prozent aus. Sofern sich Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde für das Maximum entscheidet, wäre es der bisher größte Zinsschritt in der Geschichte der EZB. Im Vorfeld dazu geäußert hat sie sich bisher allerdings noch nicht.