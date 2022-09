FRANKFURT (dpa-AFX) - Einen Tag nach einer deutlichen Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank wird der Dax nur wenig verändert erwartet. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte am Freitag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 12 893 Punkte. Damit bleibt der deutsche Leitindex vorerst in seiner jüngsten Spanne. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnete sich zuletzt ein unveränderter Start ab.

"Am Aktienmarkt bleiben die Auswirkungen der EZB-Entscheidung überschaubar", konstatierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Letztlich war der Zinsschritt so erwartet worden. In der Folge hatte der Dax sich bis zum Handelsschluss nahezu komplett von den teils deutlichen Verlusten befreien können, wobei auch die positiven Impulse der Wall Street halfen.