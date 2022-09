01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 08/22

07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 08/22

08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 08/22

09:00 Uhr, Schweiz: Seco Konjunkturerwartungen

09:30 Uhr, Schweden: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 07/22

10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 08/22

10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 08/22

10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 07/22

14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 08/22

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche)

China: Zentralbank, Zinsentscheid

Sonstiges

11:00 Uhr, Deutschland: BGH prüft Nachforderungen von Kleinaktionären wegen Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank

