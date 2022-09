- Abschluss eines Landnutzungsvertrags über das Gebiet der Bergbaulizenz

- Die endgültige Machbarkeitsstudie für das Tantalprojekt Swanson verläuft planmäßig und innerhalb des Budgets und wird voraussichtlich Ende Oktober 2022 abgeschlossen sein.

Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Tantal-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldprojekten in Namibia anstrebt, freut sich, bekannt geben zu können, dass es die Versorgung mit den wichtigsten Versorgungseinrichtungen (Wasser und Strom) sichergestellt und einen Vertrag über die Nutzung von Land im Bereich der Bergbaulizenz abgeschlossen hat, die in Erwartung des Abschlusses einer erfolgreichen endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) für das Swanson-Tantalprojekt des Unternehmens in Namibia beschafft wurden.

Versorgungsvereinbarungen und Landnutzung

Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Orange River Pegmatite (Pty) Ltd (ORP), schloss einen Wasserversorgungsvertrag mit der Namibia Water Corporation Limited, einer gemäß Abschnitt 2(1) des Namibia Water Corporation Act, 1997 (NamWater) gegründeten Gesellschaft. Gemäß der Wasserlieferungsvereinbarung wird NamWater 210 Kubikmeter Wasser pro Tag aus NamWater-Bohrlöchern in Warmbad (ca. 21 km nördlich des Swanson Tantal/Lithium-Projekts) über das geplante Swanson Mine Water Supply Scheme liefern. Das Versorgungssystem wird von ORP gebaut, um die Wasserversorgung der Bergbaulizenz zu gewährleisten.

Das Unternehmen hat auch die Bestätigung erhalten, dass die South-West-Africa Water and Electricity Corporation, jetzt allgemein als "NamPower" bekannt, in ihrem Umspannwerk in Warmbad über ausreichende Kapazitäten für die Übertragung von bis zu 2,7 MVA Strom verfügt, ohne dass es zu Verletzungen kommt. ORP wird eine 33-kV-Leitung mit einer Länge von 21 km zur geplanten Swanson-Minenlizenz errichten.

ORP hat auch eine Landnutzungsentschädigungsvereinbarung im Sinne von Abschnitt 52(1) des namibischen Bergbaugesetzes mit Tantalite Valley Estates (Pty) Ltd. abgeschlossen. In der Landnutzungsvereinbarung wurde vereinbart, dass die Landnutzungsvereinbarung 20 Jahre oder bis zur endgültigen Beendigung der Bergbaulizenz oder bis zur Kündigung der Landnutzungsvereinbarung durch ORP gelten soll. ORP ist berechtigt, das Gebiet der Bergbaulizenz zu betreten, zu befahren und dort Bergbau zu betreiben, und wird dem Eigentümer des Grundstücks, für das ORP eine Bergbaulizenz erteilt wurde, eine Entschädigung gemäß dem Minerals Act und eine Miete zahlen.

Die endgültige Machbarkeitsstudie für das Tantalprojekt Swanson[i] schreitet planmäßig und innerhalb des Budgets voran und wird voraussichtlich Ende Oktober 2022 abgeschlossen sein.

[i] Siehe Asx-Meldung vom 6. Mai 2022 "JORC Mineral Resource at Swanson Project doubles".

