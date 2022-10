Core One Labs meldet Durchbruch bei proprietärer Isolierungs- und Reinigungsmethode für Psilocybin aus Pilzen und bereitet Patentanmeldung vor

Vancouver, British Columbia, Kanada – 30. September 2022 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Awakened Biosciences Inc. („Awakened”) eine bahnbrechende proprietäre Methode zur Isolierung und Reinigung von Psilocybin aus Pilzbiomasse entwickelt hat. Dieser Durchbruch bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, mit der wachsenden Zahl von Unternehmen, die psilocybinhaltige Pilze anbauen, Partnerschaften und Kooperationen einzugehen. Core One hat zum Schutz dieser proprietären Isolierungs- und Reinigungsmethode eine Patentanmeldung für die Einreichung beim United States Patent and Trademark Office („USPTO”) vorbereitet.

Die Patentanmeldung beschreibt ein potenzielles Verfahren für die Isolierung der psychoaktiven halluzinogenen Alkaloide aus Psilocybin-Extrakten, die Pilzbiomasse enthalten. Das letzte Stadium des Verfahrens soll zu einem Gemisch aus überwiegend psilocybinhaltiger Masse führen, die für die klinische Verwendung formuliert werden kann.

Die Erfindung wird vom Forschungsleiter von Awakened, Dr. Tony Durst, entwickelt. Sie wäre eine Ergänzung des wachsenden Portfolios von Core One mit psychedelischen Produkten und könnte es dem Unternehmen ermöglichen, seine Produktionskapazität für die skalierte Produktion eines kosteneffizienten, synthetischen Psilocybin in Pharmaqualität zu erweitern. Sobald das Verfahren die kommerzielle Anwendungsreife erreicht hat und in der Anlage gemäß der Current Good Manufacturing Practice (cGMP, aktuelle gute Herstellungspraxis) produziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, medizinische Psychedelika in Form von Kapseln, Tabletten und Tinkturen zu produzieren und sowohl national als auch international an zugelassene Pharma-Unternehmen, Forschungseinrichtungen und medizinische Fachkräfte zu liefern. Im Anschluss daran ist für das Unternehmen und seine Tochtergesellschaft eine entsprechende Ertragsgenerierung möglich.

Eine abschließende Patentzulassung würde Core One einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem führenden Entwickler und Hersteller in der weltweiten Branche für psychedelische Drogen voranbringen, die bis 2027 einen Marktwert von 10,75 Milliarden US-Dollar[i] erreichen soll, da das Unternehmen sein geistiges Eigentum vor Konkurrenten in der Branche schützen will.