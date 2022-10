RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

Die UBS Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,92 % auf 15,12EUR an der Börse Lang & Schwarz.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 20 auf 19 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Viele Banken litten an geringeren Erträgen etwa aus dem Investment Banking, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Den europäischen Geldhäusern kämen aber Wechselkurseffekte zugute./jcf/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2022 / 17:34 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

