Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.595 Punkten berechnet.Das entspricht einem Minus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Nach den starken Gewinnen vom Vortag erwarten Marktbeobachtern, dass der deutsche Leitindex am Mittwoch eine Verschnaufpause machen wird. Grund dürfte aber auch sein, dass die seit Monaten bestehenden Sorgen der Anleger weiterhin nicht ausgeräumt sind.An der Spitze der Kursliste standen am Morgen die Aktien von Infineon, RWE und Adidas entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von FMC, Continental und Fresenius. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen schwächer.Ein Euro kostete 0,9951 US-Dollar (-0,33 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0049 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 91,92 US-Dollar. Das waren 12 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der DAX reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,17 % auf 12.639PKT an der Börse TTMzero.