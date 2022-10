JEFFERIES stuft Home24 auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Papiere von Home24 nach der Übernahmeofferte von 4,50 Euro auf die gebotenen 7,50 Euro gesetzt, und das Votum nach dem Kurssprung von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Angebot von XXXLutz sei für die Aktionäre des Onlinehändlers ein guter Deal in schwierigen Zeiten, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erinnert daran, dass er zuletzt bereits auf die wahrscheinliche Branchenkonsolidierung hingewiesen habe, angesichts niedriger Bewertungen bei positiven Langfristtrends./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 11:06 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die home24 Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von 0,00 % auf 7,443EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Home24

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 4,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m