Bevor Netflix in der kommenden Woche seine Zahlen für das dritte Quartal vorstellt, dämpfen die Analysten von Bank of America (BofA) Research die Erwartungen. Sie belassen die Aktie auf Underperform mit einem Kursziel von 196 US-Dollar. Das würde einen Kursrutsch von rund 14 Prozent vom aktuellen Niveau bedeuten.

Der Konsens der Wall Street Analysten rechnet mit einem Plus von 1,1 Millionen bei den Abos und einem Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar in den vergangenen drei Monaten. Sollte Netflix diese Schätzungen noch überbieten, könnte das ein Zeichen sein, dass die Zahl der Abonnenten noch stärker als in den vergangenen Jahren von einzelnen Erfolgsshows abhängig ist, schreibt BofA Research-Analyst Nat Schindler in einem Report am Dienstag.