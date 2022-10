FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein kurzfristig optimistischer Kommentar von JPMorgan hat die Erholung der Papiere von Morphosys am Montagmorgen weiter angetrieben. Die Aktien des Antikörperspezialisten kletterten um fast 7 Prozent auf 23,39 Euro - das höchste Niveau seit Mitte August. Vom Monatstief der Vorwoche aus ging es damit binnen vier Tagen um 27 Prozent aufwärts.

Analyst James Gordon setzt auf Kursgewinne im Vorfeld der Präsentation von Gantenerumab-Studiendaten. Der Schweizer Partner Roche präsentiert Ende November auf dem Alzheimer-Fachkongress CTAD in San Francisco Ergebnisse aus der klinischen Phase III. Mit der Veröffentlichung der wichtigsten Erkenntnisse rechnet Gordon bereits vorab bis Ende dieses Monats. Angesichts niedriger Erwartungen an das Mittel sei das Enttäuschungsrisiko gering und das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken so attraktiv, so der Experte. Er setzte Morphosys auf die "Positive Catalyst Watch", sein fundamentales Votum bleibt "Neutral"./ag/stk