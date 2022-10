Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.10.2022

Kursziel: 10,00 CAD

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Details der Liefervereinbarung mit Mercedes-Benz konkretisieren Umsatzpotenzial und Finanzierungsabschluss



Rock Tech Lithium hat am Donnerstag weitere Details im Hinblick auf die Belieferung von Mercedes-Benz mit Lithiumhydroxid (LiOH) bekanntgegeben, welche die Tragweite der Zusammenarbeit für Rock Tech Lithium verdeutlichen und u.E. auch den Abschluss der Converter-Finanzierung begünstigen sollten.

Vertragsmodalitäten mit Mercedes-Benz konkretisiert: Bereits Ende August hatten die beiden Unternehmen die Unterzeichnung einer Liefervereinbarung und eine darüber hinausgehende strategische Partnerschaft verkündet. So wird das kanadische Clean Tech-Unternehmen den schwäbischen Autobauer ab 2026 über fünf Jahre mit jährlich durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid versorgen. In Verbindung mit den bereits bekannten Abnahmevereinbarungen mit Transamine und thyssenkrupp verfügt Rock Tech Lithium u.E. somit über eine hohe Visibilität für den Absatz von ca. 60% der avisierten jährlichen Lithium-Produktion. In den ersten Monaten der Vertragslaufzeit soll zunächst in Abstimmung mit dem zukünftigen Kathodenhersteller der Mercedes-Batterien eine Qualifizierungsphase durchlaufen werden, um die Batteriefertigung auf die Eigenschaften des Lithiumhydroxids abzustimmen.



Vertragsdetails veranschaulichen Umsatzpotenzial: Das Vertragsvolumen liegt nach Unternehmensangaben über die gesamte Laufzeit bei knapp 2 Mrd. CAD und entspricht somit einem durchschnittlichen LiOH-Preis von 40 Tsd. CAD pro Tonne. Auf Basis aktueller Preise an den Rohstoffmärkten für LiOH von 100 Tsd. CAD/t scheint die Kalkulation u.E. eher konservativ. Rock Tech Lithium betont jedoch, dass es sich hierbei um eine grobe Indikation handelt. Der Lieferpreis soll sich vielmehr in festgelegten Bandbreiten am LiOH-Marktpreis orientieren. Wir nehmen demnach weiterhin einen durchschnittlichen LiOH-Preis von 17,6 Tsd. CAD/t an, um fortbestehende Unsicherheiten im Hinblick auf Projektkosten abzubilden.



