FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Vorgaben der US-Börsen haben dem Dax am Montag nur kurzzeitig zu kräftigen Gewinnen verholfen. Und auch dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen früheren Starttermin der Gaspreisbremse auslotet und nun der 1. Januar im Gespräch ist, gab allenfalls leichten Auftrieb. Rasch gab der Dax die Marke von 12 900 Punkten wieder auf. Etwas mehr Vorsicht kehrte zurück, denn der Einkaufsmanager-Index für die heimische Industrie fiel im Oktober schwächer als erwartet aus. Zudem startet in dieser Woche die Berichtssaison hierzulande so richtig und am Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über weitere Leitzinsanhebungen.

Der deutsche Leitindex legte am Morgen um 0,67 Prozent auf 12 816,40 Punkte zu. Zeitweise war er bereits wieder in Richtung 12 932 Punkte gelaufen, seinem Hoch aus der vergangenen Woche. Der MDax stieg am Montagvormittag um 0,49 Prozent auf 23 029,66 Punkte. Für den EuroStoxx ging es zugleich um 0,54 Prozent auf 3495,51 Zähler nach oben.