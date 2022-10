"Wir glauben, dass der Bärenmarkt irgendwann im ersten Quartal 2023 zu Ende sein wird", so Wilson in einem Bloomberg-Interview. "All dies kann sich noch ändern. Ich möchte klarstellen, dass wir wieder bearisch sein werden, wenn der Markt erneut zu fallen beginnt und der S&P 500 die Marke von 3.650 Punkten nach unten durchbricht."

Dennoch rechnet Wilson in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 mit weiteren Schmerzen für Aktien. So prognostiziert Morgan Stanley, dass der S&P 500 im nächsten Juni bei 3.900 Punkten schließen wird. Letztendlich sieht er den Boden für den breiten Aktienindex bei 3.000-3.200 Punkten.

"Wir sind wahrscheinlich pessimistischer als die meisten anderen, was die Aussichten für das nächste Jahr angeht", so Wilson. "Aber wir glauben, dass diese taktische Rallye groß genug sein wird, um sie zu drehen und zu handeln".

Nicht alle Strategen sind zuversichtlich, dass der Boden bei US-Aktien bald erreicht sein wird. Die Strategen von Goldman Sachs erklärten am Dienstag in einer Mitteilung an ihre Kunden, dass die Bedingungen für eine Talsohle noch nicht erkennbar seien. Die Aktien würden den jüngsten Anstieg der Realrenditen und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession noch nicht vollständig widerspiegeln, so die Goldmänner.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

