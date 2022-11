US-Tech-Aktien aus dem Nasdaq weiter im Ausverkauf vor den heute so wichtigen US-Arbeitsmarktdaten - geht das so weiter? Heute haben die Bullen einen Vorteil: sollten die US-Arbeitsmarktdaten heute schlecht ausfallen, ist das Aufwärtspotential vor allem beim Nasdaq größer als das Abwärtspotential bei guten Daten vom US-Arbeitsmarkt. Viele Tech-Aktien liegen nach dem Abverkauf an wichtigen Trendkanalbegrenzungen und haben daher gute Chancen, noch einmal einen Bounce nach oben zu machen. Aber dennoch spricht manches für neue Tiefs bei den US-Aktienmärkten, bevor dann eine Art Jahresendrally einsetzen kann. Apple ist die Aktie, die dabei noch das größte Fall-Potential besitzt, nachdem die anderen "Tech-Generäle" bereits abgestürzt sind..

