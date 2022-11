NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den US-Zwischenwahlen und der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten in dieser Woche haben die US-Aktienmärkte zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg am Montag zuletzt um 0,89 Prozent auf 32 692,00 Zähler. Damit überwand der US-Leitindex die 200-Tage-Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,37 Prozent auf 3784,35 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,24 Prozent auf 10 883,59 Punkte zu.

Die Zwischenwahlen am Dienstag werden darüber entscheiden, ob die Demokraten die Kontrolle über den Kongress behalten, während die Verbraucherpreise am Donnerstag die Aussichten für die weitere US-Geldpolitik beeinflussen könnten. Wirtschaftswissenschaftler erwarten eine leichte Verlangsamung des jährlichen Verbraucherpreiswachstums, was den Optimismus über eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos verstärken könnte.