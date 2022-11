Syzygy: Dynamik nimmt zu

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12) den Umsatz um über 18 Prozent auf gut 52,7 Mio. Euro gesteigert und damit das Wachstum der ersten beiden Quartale noch übertroffen. In der Folge senken die Analysten jedoch das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen nur einen unterproportionalen EBIT-Anstieg um 2,9 Prozent auf 4,75 Mio. Euro verzeichnet. Demnach sei die EBIT-Marge auf 9,0 Prozent (zuvor: 10,3 Prozent) gesunken. Hier finde sich laut GBC der eingeschlagene Wachstumskurs der Gesellschaft wieder, welcher mit einem Personalausbau untermauert werden müsse. Die über den Erwartungen liegende Steigerung der Erlöse habe das Syzygy-Management dazu veranlasst, die Umsatz-Guidance anzuheben. Auf Gesamtjahresbasis 2022 werde aktuell mit einem Anstieg von 15 Prozent gerechnet. Bislang sei ein Umsatzwachstum von 12 Prozent erwartet worden. Die zuvor genannte EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent habe das Management dagegen bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2022 rechne das Analystenteam nun mit einem Umsatzanstieg von 17,0 Prozent auf 70,35 Mio. Euro (zuvor: 67,34 Mio. Euro). In der Folge ermitteln die Analysten im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ein Kursziel von 9,35 Euro (zuvor: 9,50 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 9,35 EUR