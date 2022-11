Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien sowohl der Argo Gold Inc. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Unternehmen zu kaufen oder verkaufen, was Auswirkungen auf den Kurs der Aktien haben könnte. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Argo Gold Inc. für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

James Bell, VP Corporate Development von Argo Gold, erläuterte dazu: „Das Clearwater-Projekt ist eines der wichtigsten Wachstumsfelder im kanadischen Energiesektor. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, dieses Clearwater-Areal zu erwerben, das unserer Meinung nach ein wichtiger Aktivposten beim Aufbau des Öl- und Gasportfolios von Argo Gold sein wird. Die Grundstücke liegen in der Nähe der Clearwater-Flächen, die von Tamarack Valley Energy Ltd. gehalten werden.“

Vor einiger Zeit hat sich Argo Gold ( CSE: ARQ / WKN A2ASDS ) neu ausgerichtet und arbeitet daran, sich ein Portfolio an Öl- und Gasprojekten zuzulegen. Nun meldet die Gesellschaft eine Vereinbarung zur Übernahme von zusammenhängenden Flächen im Umfang von rund 7.600 Hektar im Clearwater-Gebiet der Region Nipisi in der kanadischen Provinz Alberta.

Argo will sich aussichtsreiche Öl- und Gasflächen in einer der spannendsten Regionen Kanadas sichern.

