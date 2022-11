Der kanadische Goldexplorer Dynasty Gold (TSXV DYG / WKN A2DW87) hat die erste Phase eines Bohrprogramms auf seinem Thundercloud-Projekt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario abgeschlossen. Das gespannte Warten auf die Ergebnisse beginnt.



Quelle: Depositphotos

Dabei führte Dynasty vier Diamantkernbohrungen im BQueereich der Pelham-Ressource durch, die eine Gesamtlänge von 1.000 Metern hatten. In allen vier Bohrlöchern wurden Proben in potenziell signifikanten Mineralisierungszonen entnommen, wobei man sich strikt an die Vorgaben des kanadischen Standards NI 43-101 hielt.

Das Unternehmen verfolgt mit dem Bohrprogramm auf Thundercloud mehrere Ziele. Vor allem teufte man die Bohrungen in der Nähe bestimmter, historischer Bohrlöcher, die in der Vergangenheit von Noranda, Teck Resources und Laurentian Goldfields im Pelham-Gebiet gesetzt wurden, ab. Damit will man versuchen, die bekannte Pelham-Ressource nach Osten auszuweiten.

Wie Dynasty weiter ausführte, wurde Bohrloch DP22-1 direkt neben der historischen Noranda-Bohrung PH88-10 durchgeführt, in der ein mächtiger Vererzungsabschnitt mit guter Goldmineralisierung enthalten ist. Die Bohrlöcher DP22-2,3 und 4 wurden im östlichen Teil des Pelham-Bereichs niedergebracht, zum Teil in noch nicht mit Bohrungen untersuchten Bereichen, die magnetische „Hochs“ aufweisen, die aus einer Magnetikuntersuchung stammen, die das Unternehmen im Sommer dieses Jahres per Drohne hatte fliegen lassen.

Alle vier Bohrlöcher wiesen Zonen mit Pyritmineralisierung auf, die hauptsächlich mit chloritveränderten Bruchzonen und als Zonen mit vereinzeltem Pyrit und lokalen Quarz-Pyrit-Adern in Verbindung stehen. Die Goldmineralisierung in diesem Teil des Gebiets Pelham scheint im Allgemeinen mit einer „Pyritwolke“ aus verstreutem und bruchgesteuertem Pyrit in Zusammenhang zu stehen, die bei einem ausreichend hohen Goldgehalt auf eine offene Grubenlagerstätte getestet werden könnte. Möglicherweise, so Dynasty, könnten in der Tiefe größere goldhaltige Quarzadern vom Typ Red Lake auftreten. Der berühmte Goldbezirk Red Lake liegt 150 km nordwestlich von Dryden.

Die Proben, die aus den Bohrkernen dieser ersten Phase der Bohrungen auf Thundercloud entnommen wurden, sind bereits ins Labor gebracht worden. Jetzt warten Team und Aktionäre gespannt auf die Ergebnisse.

