Mit Spannung wurden die frischen Quartalsergebnisse der Kanadier erwartet. Am letzten Donnerstag (10.11.) war es dann soweit. Aurora Cannabis bekannte Farbe.

In der Vergangenheit wusste Aurora Cannabis nicht immer in puncto Zahlen zu überzeugen; um es einmal vorsichtig auszudrücken. Und auch dieses Mal war nicht alles Gold, was glänzte. Die Zahlen waren allerdings nicht ganz so schlecht, wie im Vorfeld erwartet bzw. befürchtet wurde. Insofern reagierte der Markt zunächst erleichtert.