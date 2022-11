Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.11.2022

Kursziel: 5,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.04.2022, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Neunmonatszahlen 2022 durch Transaktionseffekte geprägt

Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 realisierte die 3U HOLDING AG mit den Veräußerungen ihrer Beteiligungen an der InnoHubs GmbH und der weclapp SE erhebliche Wertsteigerungen in ihrem Portfolio. So konnten insgesamt bei einem Mitteleinsatz von rund 24 Mio. Euro neben den zwischenzeitlich generierten Erträgen Nettoerlöse von über 160 Mio. Euro - davon etwa 10 Mio. Euro auf die InnoHubs entfallend - vereinnahmt werden. In der Folge waren die Neunmonatszahlen massiv durch entsprechende Transaktionseffekte geprägt. Dabei sollte man jedoch auch die positive Geschäftsentwicklung der fortgeführten Bereiche nicht aus dem Auge verlieren.



Derzeit arbeitet der Vorstand an Strategien und der Identifizierung von Potenzialen, um die fortgeführten Aktivitäten zu stärken und weiterzuentwickeln. Dies umfasst sowohl den Ausbau der vorhandenen Geschäftsmodelle als auch die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Im Mittelpunkt stehen dabei unverändert die Ziele eines nachhaltigen profitablen Wachstums sowie der Generierung von Wertsteigerungen im Sinne aller Stakeholder.



Im Segment ITK weisen vor allem die Rechenzentrumsdienstleistungen ein kräftiges Wachstum auf. Zudem befindet sich das potenzialstarke Geschäftsmodell der Managed Services, mit dem die Digitalisierung des Mittelstands adressiert und wiederkehrende Erlöse generiert werden, im Aufbau. Hier konnte die 3U TELECOM GmbH zuletzt mit der Portal Systems AG ein Unternehmen aus der IT-Branche als Kunde für die Administration von Server-Infrastruktur, Netzwerken und der Hardware-Arbeitsplatzausstattung gewinnen.



Das Segment Erneuerbare Energien sollte weiterhin deutlich von der Energiewende profitieren. Dabei konnten bei den Windparks bereits teilweise neue günstige Stromlieferverträge für 2023 abgeschlossen werden. Hinsichtlich der im August beantragten Repowering-Maßnahmen beim Windpark Langendorf wird im ersten Quartal des kommenden Jahres mit der behördlichen Genehmigung gerechnet, so dass die Inbetriebnahme dann planmäßig bis zum zweiten Quartal 2025 erfolgen sollte.



Rating: Kaufen

Analyst: GSC Research

Kursziel: 5,70 Euro